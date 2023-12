Acqua minerale San Benedetto raggiunge il miliardo di fatturato | arriva un premio per i dipendenti

Basti pensare che nel 2018 una bottiglia d'della Evian, griffata Ferragni, realizzata in versione limitata, costava 8,00 euro (la versione ordinaria costa 1,24 euro a bottiglia). Sul ...San Benedetto spa,ha superato nel 2023, per la prima volta nella sua storia il miliardo di euro di fatturato. Il Cda dela società didi Scorzè (Venezia), tramite il presidente Enrico Zoppas, ha espresso soddisfazione per questi risultati, ed ha deciso di erogare un premio a tutti i collaboratori e le collaboratrici ...Il consiglio di amministrazione di Acqua minerale San Benedetto quest’anno ha deciso di premiare i collaboratori e le collaboratrici con un riconoscimento di 600 euro. Questo perché per la prima volta ...Per i risultati conseguiti nel 2023, il consiglio di amministrazione di Acqua Minerale San Benedetto, che quest’anno per la prima volta ha superato il miliardo di euro di fatturato, ha deciso di premi ...