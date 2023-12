Accenture |  sistemi avanzati di sicurezza informatica | nuovo hub in Italia | dopo Napoli | Milano

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Oltre l’80% dei ceo di aziendene è preoccupato di non riuscire a contrastare eventuali attacchi informatici, mentre quasi la metà (il 45%) ritiene che le nuove vulnerabilità informatiche siano imputabili al ritmo accelerato dell’innovazione tecnologica – non ultima, la diffusione dell’intelligenza artificiale generativa. Per aiutare le aziende ad affrontare queste nuove sfide,inaugura oggi aunCyber fusion center, un centro all’avanguardia per offrire i servizi più innovativi nel settore della cybersecurity. Il centro, che si aggiunge a quello di, è un hub per la prototipazione di soluzioni di cyber resilience e cyber protection, che verranno ottenute combinando i servizi già disponibili con le moderne tecnologie di automazione intelligente, analisi avanzate, ...