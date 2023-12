“Abbiamo aggiornamenti su Beatrice” Grande Fratello | parla lo staff | “Cosa le succede fuori”

Leggi su tuttivip

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Continua il mistero dietro l’uscita diLuzzi dallo spiato appartamento di Cinecittà. Persino Anita Olivieri ha manifestato preoccupazione per la sua acerrima nemica nonché protagonista indiscussa del reality. Il2023 come farà senza lei? Potrebbe non ritornare. L’aggiornamento dello. Giuseppe Garibaldi è stato chiamato in confessionale dagli autori del2023 per poi fare sapere ai compagni d’avventura che avrebbero dovuto riadattare la coreografia di Natale. Una persona in meno da calcolare,Luzzi. Eppure la speranza resta, come ha fatto sapere il suoonline., glidalloi di ...