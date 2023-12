A Scorsese verrà dato l’Orso d’Oro alla carriera al festival di Berlino

Leggi su screenworld

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Dopo il ritorno nelle sale con Killers of the Flower Moon, il premio Oscar Martinriceverà un altro prestigioso premio per la sua granderegistica. In vista della 74esima edizione deldel cinema diche si terrà dal 15 al 25 febbraio 2024, il regista italoamericano di Quei Bravi Ragazzi, Casinò e The Wolf of Wall Streetpremiato conin una cerimonia speciale fissata nella giornata del 20 febbraio. Poster della Berlinale 2024, fonte: Claudia SchramkeNel dare l’annuncio in un comunicato stampa, l’amministratore delegato della Berlinale Mariette Rissenbeek e il direttore artistico Carlo Chatrian hanno dichiarato che: “Martinè uno straordinario modello per chiunque consideri il cinema come ...