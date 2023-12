A Pinerolo i campionati italiani di pattinaggio di figura | assenti di lusso Conti-Macii e Matteo Rizzo

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Venerdì 22 e sabato 23 dicembre lo Stadio Olimpico del Ghiaccio disarà teatro della due giorni deididi. E anche gli atleti di stanza ad IceLab saranno inevitabilmente protagonisti. Pur con defezioni di un certo livello. Sarae Nicolò, infatti, non saranno sul ghiaccio a causa di un’indisposizione che ha colpito la 23enne di Zanica, bloccata da “una brutta influenza che mi ha tenuto ferma nel letto per 4 giorni e ad oggi ci vorrà un pochino di tempo per rimettersi in forze”. La coppia, fresca di secondo posto al Grand Prix, tornerà protagonista per gli Europei di Kaunas in programma dall’8 al 14 gennaio. Tra le coppie di artistico i riflettori saranno dunque puntati sul duo “bergamasco” composto da Rebecca ...