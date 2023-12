A Natale il pranzo batte il cenone della vigilia | il 55% preferisce il 25 dicembre

Leggi su feedpress.me

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Non c'è occasione conviviale che valga quanto ildi. Nettamente preferito al. Mentre rimane marginale chi decide di non festeggiare per nulla. A rilevarlo una indagine condotta da CNA Agroalimentare. Per la precisione, circa il 55 per cento degli italiani opta per uncon le persone più care nel giorno di. Il numero dei commensali non è un problema:...