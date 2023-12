A che ora Van Aert-Van der Poel oggi in tv | programma Exact Cross Mol | tv | streaming

(Di venerdì 22 dicembre 2023)venerdì 22 dicembre (ore 15.00) va in scena lo Zilvermeer, tappa dell’di ciclo. Il prestigioso circuito sbarcherà a Mol (Belgio) per una delle gare più attesa della stagione, visto che si consumerà il primo confronto diretto tra il belga Wout vane l’olandese Mathieu van der. La sfida tra i due enormi fuoriclasse si preannuncia altamente scoppiettante e avvincente. Sarà il primo di tre confronti diretti nel giro di quattro giorni, visto che il 23 dicembre li vedremo all’opera in Coppa del Mondo ad Anversa e il 26 dicembre si cimenteranno sempre in Coppa del Mondo a Gavere. Il belga ha già esordito vincendo l’di Essen, mentre l’olandese si è imposto all’X20 Trofee di Herentals. Di seguito ...

Gender a scuola a Roma. Santori (Lega): Li ostacoleremo in tutte le sedi

Gender a scuola a Roma. Santori (Lega): Li ostacoleremo in tutte le sedi

...dà in pasto al proprio elettorato il tema dei diritti e distoglie l'attenzione dall'immobilismo...

Le opportunità non sfruttate dell'eolico offshore galleggiante

...c'è da risolvere la lentezza con cui il Paese si sta muovendo sul versante della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Ilsignifica soprattutto solare ed eolico. Insomma, se ...

Sassuolo-Genoa oggi in tv: orario d’inizio, programma Serie A, streaming, probabili formazioni

Calcio ora per ora Sono sei, in vista di Sassuolo -Genoa, gli assenti per il tecnico neroverde Dionisi, con un solo recupero, quello di Tressoldi che ha scontato la squalifica. Rispetto all'ultima ...

Cingoli, studente in cucina con lo chef stellato: Simone Marini al fianco di Mazzaroni, tre giorni tra i banchi e tre ai fornelli

CINGOLI - Tre giorni in classe per non perdere le lezioni e tre al lavoro in un ristorante stellato. È la settimana dello studente Simone Marini, residente a Jesi, che frequenta il ...