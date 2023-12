5000 euro per i carcerati | arrestato 62enne a Giugliano

(Di venerdì 22 dicembre 2023)in Campania, Lago Patria:“per i”.ritenuto vicino Mallardodai Carabinieriper i. I carabinieri della sezione operativa dihannoper estorsione aggravata A. L., unritenuto vicino al clan Mallardo. Vittima un cittadino dial quale l’indagato avrebbe chiesto denaro da destinare “ai”. I militari hanno predisposto un servizio di osservazione discreto, assistendo al momento in cui è avvenuto lo scambio. Ilfinito in manette poco dopo, tra le mani ancora la somma pretesa:...

Batteria Magsafe Anker a 22,75mAh, ricarica senza cavo e connessione magnetica 17 Dic 2023 Su Amazon comprate in sconto la batteria Anker 321 compatibile con la tecnologia magnetica ...Motorola moto g84 5G, Smartphone, Display 6.55 pollici pOLED FHD+ 120 Hz, 50+8 MP, 5G,mAh ... compralo al miglior prezzo da eBay a 349. 2 condivisioni Condividi Tweet Stefano Bontempi VIA ...Moto G34 5G viene proposto in Cina nelle colorazioni Star Black e Sea Blue al prezzo di 999 yuan, pari a circa 127 euro. In Europa dovrebbe arrivare la versione 4/128GB con un prezzo attorno ai 189 ...Il Vaticano in particolare, soprattutto nei primi anni di euro ha concepito attraverso la zecca di Roma esemplari molto interessanti quanto rari, come le monete da 50 centesimi di una particolare ...