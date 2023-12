50 anni fa l' Open d' Australia incorona Jimmy Connors

L'Opnejobmetis Varese riporta in Italia un talento emigrato la scorsa estate in Spagna: Niccolò Mannion , classe 2001, soprannonimato “Red Mamba”. ... (today)

Ultimo giorno in Spagna per Jannik Sinner . Dopo quasi tre settimane di allenamenti , l’altoatesino si è confrontato a porte chiuse con il suo ... (oasport)

Siamo insieme da 10ed era difficile chiedere di più da questo tempo insieme. Abbiamo tutto e ... che ha fatto la storia specialmente dopo il trionfo agli Usdel 2015. La 41enne brindisina ...Cinquant'fa l'd'Australia incoronava un giovane ribelle americano di appena 21. Il suo nome è Jimmy Connors, ma passerà alla storia del tennis con il soprannome di Jimbo. Il mancino americano ...Cinquant'anni fa l'Open d'Australia incoronava un giovane ribelle americano di appena 21 anni. Il suo nome è Jimmy Connors, ma passerà alla storia del tennis con il soprannome di Jimbo. Il mancino ...In occasione dell’open day sarà somministrato il vaccino di nuova formulazione ... Per i bambini dai 6 mesi ai 4 anni che non hanno completato un ciclo primario o non si sono mai ammalati, sono ...