5 idee per una french manicure rossa | molto natalizia

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Originale senza essere sovversiva, raffinata senza essere noiosa, scegliere unasui toni del rosso è la soluzione perfetta per tutte le stagioni. Una tonalità che strizza l’occhio a nuance classiche, che può armonizzarsi con l’atmosfera del periodo natalizio quanto giocare con la brillantezza dell’estate e della primavera. Trasversali e festose, con qualsiasi clima, le unghie cone smalto rosso sono perfette per giocare con qualsiasi forma di unghie. La brillantezza del colore, infatti, si presta a valorizzare silhouette a mandorla quanto a ballerina, ma può mettere facilmente in risalto anche unghie squadrate. Merito della versatilità del rosso, ma anche della stessaalla francese. Dal burgundy al classico rosso ...

