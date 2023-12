170 fuorisede lasciano gratis il Nord per le vacanze natalizie | torna l’iniziativa di Un “terrone” a Milano – Il video

Leggi su open.online

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Ricongiungersi alla famiglia durante le feste è una tradizione, ma negli ultimi anni è diventato anche un vero e proprio lusso, per tutti quei giovanicostretti a fare i conti con i costi esorbitanti dei biglietti di treni e aerei. Ma c’è qualcuno che ha pensato a una soluzione: Un, la pagina social ideata da Stefano Maiolica, ha infatti lanciato un’iniziativa che coinvolge tre autobus, partiti dal capoluogo meneghino in direzione Sud. Sono stati messi a disposizione in maniera completamente gratuita, grazie all’aiuto degli sponsor (quest’anno è il servizio di psicologia on line Unobravo). Un mezzo arriverà a Potenza, altri due a Catania. A bordo, un totale di 170 passeggeri. «Ho scoperto questa iniziativa 4 anni fa con il primo viaggio organizzato da Stefano, ma non ho mai pensato di partecipare perché nel ...