17° turno di Serie A | gli inusuali consigli al fantacalcio

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Il 17°diA è alle porte. Una nuova giornata di, conseguentemente, è pronta a partire, ma non senza i nostri. Gli ultimi botti del 2023 sono pronti ad esser portati in campo dal campionato diA, giunto alla penultima giornata dell’anno in attesa dello scoccare del 2024. Sarà quindi questo un 17°di fuoco, condito da tanti scontri alquanto insidiosi nonché dal big match del sabato sera fra Roma e Napoli. Con lo start della giornata alle 18.30 del venerdì, quindi, ogni dubbio necessita di esser messo apposto nel breve periodo, così come le ultime incertezze dei fantallenatori in ottica. Anche per questa volta, dunque, ecco arrivare glie sottovalutati ...