Zirkzee obiettivo del Milan per l’attacco | cosa trapela

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Joshua, olandese, 22 anni, stella del Bologna è l’eroe di San Siro: ieri sera in Coppa Italia con tre tocchi, un tacco-assist, un controllo e un altro passaggio decisivo ha firmato la vittoria e la qualificazione dei rossoblù di Thiago Motta contro l’Inter di Simone Inzaghi. Voto otto in pagella e premio di MVP. Tutto molto bello ma non sorprende. Arrivato all’ombra delle due torri nel 2022 in uscita dall’Anderlecht, nella sua avventura in Emilia ha lasciato il segno in ben 14 uscite tra sfide Serie A e impegni in Coppa Italia. Ill’ha inserito sulla lista dei giocatori da monitorare. Furlani e Moncada sono alla ricerca di un centravanti da affiancare a Olivier Giroud e che possa poi prendere il posto del bomber francese nelle prossime stagioni. Sui taccuini della dirigenza di Via Aldo Rossi è stato depennato il nome di Jonathan David: ...