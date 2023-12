Zenga | «Arnautovic non da Inter! Sconfitti ma fatto una grande partita»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 21 dicembre 2023) All’indomani di Inter-Bologna c’è ancora molta amarezza per l’uscita dalla Coppa Italia. Walteranalizza la gara e la prestazione dei nerazzurri, in particolare quella di Marko. 90 MINUTI – L’ex nerazzurro Walterdifende l’Inter, nonostante la dura sconfitta sul finale contro il Bologna. Di seguito le parole dell’allenatore ospite di Radio Sportiva: «Cosa lascia Inter-Bologna? Che alla fine i nerazzurri hannouna. Il migliore in campo è stato il portiere del Bologna, Lautaro Martinez ha sbagliato un rigore. Il Bologna è stato bravo a restare in, ordinato. Ma nei 90? c’è stata solo la giocata di Giovanni Fabbian, molto bella, che ha sfiorato il gol. L’Inter hala sua, poi ...