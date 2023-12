Zanetti | «Cholo Simeone un amico | tosta con l’Atletico Madrid!»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Javier, vicepresidente dell’Inter, ha parlato degli ottavi di finale di Champions League tra Inter e Atletico Madrid. Doppia gara. OTTAVI DI FINALE ? Javier, ai canali di Planet News, si esprime sugli ottavi di Champions League: «Sono tutte partite complicate e difficili ma non poteva essere altrimenti una volta superata la fase a gironi. Tutte le italiane si confronteranno con squadre di valore e di tradizione, soprattutto in Champions. Dovremo preparare al meglio la partita e arrivare in piena forma a febbraio, quando si disputerà la gara di andata. Ci sono tutti i presupposti per andare avanti ma sappiamo bene che ci sono insidie dietro ad ogni partita, come il calcio insegna spesso. Cercheremo in tutti i modi di poter percorrere la nostra strada». PARTITE EQUILIBRATE ? Ancorasu ...