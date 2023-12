WWE | Possibile il ritorno di Sasha Banks? Altissime le richieste | la AEW si defila?

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Non più sotto contratto con la NJPW e lontana dalla AEW. Mercedes Mone sembra aver in testa una sola destinazione, non appena tornerà al 100% dopo il grave infortunio subito. Un treno di sola andata per Stamford e la WWE, nonostante la pista AEW sia ancora “flebile”. Quest’intenzione di, secondo Fightful Select, sarebbe dovuta anche alla richiesta molto esosa per firmare con qualsiasi compagnia. Una richiesta che, secondo il noto sito, sarebbe superiore al già grande contratto firmato da Charlotte Flair recentemente, prima del grave infortunio che la terrà fuori per più di 9 mesi. La sensazione è che Mercedes voglia divenire la donna più pagata della storia WWE e c’è la possibilità che questa sua voglia abbia costretto Tony Khan arsi, dopo l’apparizione a sorpresa in quel di All In. Vedremo dove Mone ...