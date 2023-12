WWE | Messo sotto contratto un figlio d’arte | ecco di chi si tratta

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 21 dicembre 2023) La WWE è per antonomasia il sogno di ogni giovane wrestler. Con l’avvento del nuovo format di NXT, in quel di Stamford si sta anche pensando a “creare” le nuove stelle come ai vecchi tempi. E’ di oggi la notizia di una nuovissima firma e sidi unil nome. L’identikit Il nome in questione è quello di Brogan Finlay,di Fit e fratello di David che milita in NJPW. Ha partecipato ai tryout al PC in quel di settembre e milita nelle indipendenti dal 2021.