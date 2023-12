WWE | L’interesse della Warner per Raw è concreto

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Come sappiamo, è in pieno svolgimento la partita per l’acquisizione dei diritti tv di Monday Night Raw. USA Network si è preso i diritti per SmackDown a partire dal prossimo ottobre 2024, mentre lo show rosso del lunedì sera sembra destinato a lasciare l’emittente. Tra i network interessati ancheDiscovery, sui cui canali va attualmente in onda la AEW. InteresseDurante Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer ha parlatopartita per l’acquisizione dei diritti tv di Monday Night Raw, confermando comeda parte diDiscovery sia più cheed attuale. Il giornalista ha evidenziato che la AEW sta dando ottimi risultati al network, ma la WWE li migliorerebbe ancor più. Avere Raw sui propri canali significherebbe un ulteriore ...