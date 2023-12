Wonka | la sceneggiatura completa del film in PDF

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Avete amato alla follia, prequel diretto da Paul King e con uno strepitoso Timothée Chalamet? Adesso avete addiritura l’occasione di leggere lain PDF. Come farlo? Molto semplice, visto che basta cliccare a questo link per accedere alla versione digitale dello script delfantasy che sta letteralmente conquistando le sale cinematografiche di tutto il mondo e che ha ricevuto una candidatura al Golden Globe per il giovane protagonista. Grazie all’iniziativa Read The Screenplay di Deadline, è possibile accedere con comodità e sullo schermo del vostro PC o dispositivo mobile alla versione PDF delladi. Scritto dallo stesso regista Paul King assieme a Simon Farnaby ed ispirato ai personaggi originali creati dalla fervida fantasia di Roald ...