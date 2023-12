Wish | recensione | la Disney si è risvegliata?

Leggi su screenworld

(Di giovedì 21 dicembre 2023) La bella addormentata ha aperto gli occhi e si stiracchia. Dopo anni di oblio, forse, sua maestàsi sta pian piano risvegliando da un lungo torpore. Intanto il regno dell’animazione è andato avanti senza di lei, sfornando nuove meraviglie ed eredi al trono pieni di talento. Quest’anno, però, la vecchia regina compie 100 anni e bisogna festeggiare in grande con un grande dilemma nel cuore: ladeve puntare al futuro o celebrare il passato? In questadivi racconteremo un film che si è fermato a metà strada. Perché da una parte il 62esimo Classicoano non è altro che una grandissima celebrazione della sua stessa tradizione, ma dall’altra decide finalmente sperimenta qualcosa di nuovo dopo anni di piattume creativo. Il risultato è non è il miglior film della ...