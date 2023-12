“Winter Games Week” | una settimana di attività didattiche e sportive dal 5 al 9 febbraio | nota

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "Me and My Winter Games" , l'unico film animato autorizzato dal Comitato Internazionale Olimpico per I Giochi Olimpici e ... (liberoquotidiano)

Nintendo Download: Holiday Delight!

...party with somethat are fun for all who want to play. Head over to the speedway where you can glide with endless fun in the Mario Kart 8 Deluxe game and race through your favorite snowy...

Manovra, stretta finale. Emendamenti per pensioni, Ponte sullo stretto, casa, ferrovie, anziani e assicurazioni

Prevista anche la spesa di 4 milioni per la fondazione Special Olympics World2025. Colonnine di emergenza Sul fronte sicurezza, ci sarà un incentivo da 750 mila euro in tre anni per l'...

Steam’s Winter Sale delivers deals on Baldur’s Gate 3, Bomb Rush Cyberfunk, and more treats

Sale has officially begun, and it’s discounting thousands of titles through Jan. 4, 2024. Although Epic Games Store is currently having its own holiday sale through Jan. 10 (one that gives each gamer ...

Sega Winter Game Sale Includes 1 Massive 80% Discount

Sega details its Winter Game Sale promotion, which includes one massive 80% discount for a well-reviewed game.