WindTre contribuisce alla tutela dell’Oasi Wwf di Macchiagrande

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 21 dicembre 2023) ROMA – Anche quest’anno il Nataleè all’insegna delladell’ambiente. L’azienda ha infatti deciso di sostenere un’area di 70.000 mq nell’Oasi di, situata all’interno della riserva naturale statale del litorale romano, un gesto concreto per il territorio, per le proprie persone e per le future generazioni. L’Oasi WWF diè uno dei sititi più significativi in Italia, in quanto caratterizzato da una vasta porzione di macchia mediterranea retrodunale e dal bosco mediterraneo., insieme alle altre circa 100 Oasi WWF diffuse lungo la nostra penisola, è un esempio di come luoghi naturali protetti e salvati dal degrado creino benefici per la biodiversità, per il territorio e per le persone.con questa ...