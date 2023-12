We Will Rock You – The Musical

(Di giovedì 21 dicembre 2023) C’è un, in giro per l’Italia, che grazie alle sue musiche e al racconto riesce a far saltare sulle poltrone il pubblico: è WeYou – The. vede la sua prima uscita nel maggio del 2002 e a differenza di quello che si può pensare non racconta la storia dei Queen, ma racconta la potenza che le canzoni dei Queen hanno contro la tirannia della Globalsoft Corporation guidata da Killer Queen. Società che impedisce e proibisce ai ragazzi di ascoltare e fare musica dal vivo, soprattutto se rivoluzionaria. I protagonisti sono Galileo, colui a cui è stato dato il dono di ricevere in sogno i messaggi di Freddie Mercury e dei Queen. E Scaramouche, la protagonista femminile una giovane ragazza dark che insieme a Galileo si unisce ai Bohemians. Coloro che decidono di riprendersi il Pianete e con ...

Tùttu - cià: Rap, racconti, spiegoni e video di Mr. Greenopoli sull'ambiente

I rap di Greenopoli sono proposti al pubblico senza accompagnamento musicale, ma con la tecnica usata dai Queen in 'WeYou', cioè, invitando le persone a partecipare battendo, a ritmo ...

Maneskin, l’omaggio agli Oasis con “Don’t Look Back In Anger”

Terminato il tour mondiale "Rush!", i Maneskin hanno salutato il loro pubblico in maniera speciale: il video è incredibile.

ROCK THE SOCKS

The Marquette Alternative High School helped those in need for socks yet again through the 12th Rock the Socks campaign. What started as a senior legacy project has now become an annual event in the ...