(Di giovedì 21 dicembre 2023) "Sono felice di poter sfidare i migliori giovani nel circuito. Sono giocatori incredibili. Questa è una generazione interessante, ildelè in". Non ha dubbi Stan, 38 ...

Wawrinka: 'Il futuro del tennis è in buone mani'

"Sono felice di poter sfidare i migliori giovani nel circuito. Sono giocatori incredibili. Questa è una generazione interessante, ildel tennis è in buone mani". Non ha dubbi Stan, 38 anni, ex numero 3 del mondo e tre volte campione Slam, che ha chiuso il 2023 da Top 50. "Sono le emozioni che mi muovono" ha ...

Wawrinka: "Il futuro del tennis è in buone mani"

'Sono felice di poter sfidare i migliori giovani nel circuito. Sono giocatori incredibili. Questa è una generazione interessante, il futuro ...