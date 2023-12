Warner Bros Discovery e Paramount pronte alla fusione?

Leggi su screenworld

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Durante la giornata del 21 Dicembre 2023 i CEO diGlobal si sono incontrati per discutere di una possibiledelle due società, sebbene l’accordo sia solamente preliminare e passerà parecchio tempo prima che una simile possibilità possa concretizzarsi. Bob Bakish, CEO diGlobal, e David Zaslav, l’ad di, si sono incontrati a New York durante la giornata del 21 Dicembre 2023, secondo quanto riportato da Deadline, per un meeting preliminare con il quale avrebbero discusso delladelle due società. Entrambe possono vantare una moltitudine di canali, una trentina a testa, e sarebbe uno dei più grandi eventi commerciali degli ultimi anni, ...