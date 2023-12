Wanna Marchi | “La Ferragni come me? Non voglio essere accostata a lei Ho fatto davvero beneficienza io”

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Pubblicato il 21 Dicembre, 2023 “da idolo a2.0” si legge oggi sul quotidiano La Stampa nel titolo di un pezzo firmato da Maria Laura Rodotà in prima pagina. Un accostamento forte, benché semplicistico, in grado di far capire com’è cambiata l’immagine dell’influencer dopo lo scandalo legato alla beneficenza sui pandori Balocco (e forse anche alle uova di Pasqua di Dolci Preziosi,sta raccontando la giornalista Selvaggia Lucarelli su Il). Ma cosa ne pensa la diretta interessata? Mowmag.com ha provato a chiederglielo e,sempre, non ha deluso chi la considera “la donna più cattiva d’Italia”. Lo premette lei stessa: “Cattiva ero, cattiva sono e cattiva sarò”. Il biglietto da visita diè servito. ...