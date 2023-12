Volley vs Basket | social media e followers a confronto

Palestra Legno Rosso: completati nuovi interventi di riqualificazione e potenziamento delle attrezzature

... i canestri da Baskin (disciplina che nasce dall'unione di "" e "inclusivo"), mentre nella palestra Leonardo alle Fornaci è stato installato la struttura per il sitting(la ...

Sport in tv oggi (giovedì 21 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 19 dicembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, do ...

LIVE Trento-Tours, Champions League volley in DIRETTA: sfida da non sbagliare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Trento-Tours, incontro valevole per la fase a gironi della Champions League d ...