CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.30 l’Itas Trentino batte per 3-0 Tours VB ( 27-25 , 25-22 , 25-18 ) e consolida il primato nel girone B ... (oasport)

LIVE " Trento - Tours 27 - 25, 25 - 22, 7 - 6: gironi Champions League maschile 2024 VOLLEY IN DIRETTA

Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita- Tours della Cev Champions League 2023/2024 dimaschile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi ...

Volley maschile, bene le italiane in Europa

...positivo per le squadre italiane dimaschile in Europa. Nel turno di Champions League, valido per l'ultima gara del girone d'andata, è stato centrato un tris di successi. Vittoria per...

Volley, Trento liquida il Tours e ipoteca i quarti di Champions League: Michieletto stellare

Trento ha sconfitto il Tours con un secco 3-0 (27-25; 25-22; 25-18) e ha infilato la quarta vittoria consecutiva nella Champions League 2023-2024 di volley maschile. I dolomitici si sono imposti di fr ...

LIVE Trento-Tours 6-3, Champions League volley in DIRETTA: iniziata la partita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-3 Michieletto piega le mani del muro a 3 di Tours. Partenza on fire per lo schiacciatore azzurro. 5-3 Primo tempo vincente di Parkinson 5-2 Attacco micidial ...