Volley | Milano strapazza il PAOK Salonicco e vola ai playoff di CEV Cup

Leggi su oasport

(Di giovedì 21 dicembre 2023)si è qualificata di forza aidella CEV Cup 2023-2024 dimaschile, la seconda competizione europea per importanza. I meneghini hanno sconfitto ilper 3-1 (25-20; 25-18; 20-25; 25-20) nel ritorno degli ottavi di finale, dopo che all’andata avevano giganteggiato per 3-0 nell’esclusiva cortice del PalaPirastu di Cagliari. I ragazzi di coach Roberto Piazza non hanno avuto alcun problema contro la poco quotata compagine greca e hanno così staccato il biglietto per il turno intermedio che precede i quarti di finale, dove sono previsti gli scontri con le compagini “retrocesse” dalla Champions League. Il confronto odierno non è mai stato in discussione, l’Allianz ha giganteggiato nei primi due set e ha chiuso il discorso qualificazione senza alcun patema d’animo. A quel ...