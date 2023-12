Volley maschile | bene le italiane in Europa

Leggi su italiasera

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Momento positivo per le squadrediin. Nel turno di Champions League, valido per l’ultima gara del girone d’andata, è stato centrato un tris di successi. Vittoria per Trento in trasferta a Resovia, della Lube sui belgi del Maaseik, di Piacenza contro Berlino. Tre vittorie che consentono alle formazionidi mantenere intatte le possibilità di chiudere al primo posto la propria pool e accedere direttamente ai quarti di finale. Le scommesse su pallavolo attribuiscono alle tre rappresentanti tricolore, le maggiori chances di passaggio del turno al termine della prima fase. In questo modo eviterebbero di giocare i rischiosi play-off. Piacenza batte Berlino Piacenza non poteva commettere più errori al PalaBanca, dopo aver perso all’esordio con Ankara. Puntuale è ...