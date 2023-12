Volley | il presidente Manfredi | “A Parigi 2024 con due Nazionali competitive”

Leggi su sportface

(Di giovedì 21 dicembre 2023) “Anoi andremo ma non possiamo caricare di responsabilità i nostri ragazzi e le nostre ragazze. Sappiamo di avere due”. Ildella Federazione Italiana Pallavolo, Giuseppe, traccia come di consuetudine un bilancio dell’annata che si sta per concludere e mette nel mirino i Giochi del prossimo anno. Un approfondimento poi sull’Italfemminile, dopo l’arrivo in panchina di Julio Velasco: “Polemiche sui risultati? Vorrei sommessamente far comprendere a qualcuno che se una nazionale vince una VNL e fa un terzo posto mondiale non mi sembra il caso di buttare tutto via. Ora Velasco è stato una scelta ponderata uno che col suo carisma poteva dare nuovo impulso alla squadra: con lui inizia un nuovo corso, era l’uomo ...