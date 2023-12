Volley femminile | record di punti nel campionato brasiliano Ma Egonu in Italia…

Leggi su oasport

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Jheovana ha firmato ildinella Superliga brasiliana di. L’opposto ha infatti messo a terra 41 palloni in occasione del confronto vinto dal suo Barueri contro il Brasilia. La 22enne ha così superato il vecchio primato detenuto dalle celebri fuoriclasse Tifanny e Tandara, che nel corso delle rispettive carriere non sono mai andate oltre i 39siglati in un incontro del massimonazionale. Nel dettaglio: 35 attacchi, 4 ace, 2 muri e 52% in fase offensiva, già ratificati dalla Federazione Brasiliana, che ha certificato l’impresa con articoli e post sui propri canali ufficiali. Si tratta di una cifra ragguardevole, ma lontana da altri primati in giro per il mondo. Restando in Italia, Paolaha saputo fare meglio in più ...