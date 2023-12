Vogliamo solo vedere Zirkzee giocare a calcio

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 21 dicembre 2023)si è rivelato al mondo entrando dalla panchina. All’ultimo minuto di un Bayern Monaco-Friburgo, al primo pallone toccato della sua carriera, Joshuaha fatto gol. Un assist di Gnabry, lui arriva in area e non affretta la conclusione: fa un passo in più per caricare il tiro e calciare tra le gambe del portiere. Da quel momento diventa l’amuleto magico del Bayern Monaco, che deve vincere il titolo ma fatica a vincere le partite, e quando ha bisogno tira fuori dalla panchina questo attaccante freak dalle giovanili. Pochi giorni dopo il suo primo gol, ne segna un altro, al Wolfbsurg, di nuovo al primo pallone toccato. Diventa il giocatore più veloce della storia della Bundesliga a segnare i suoi primi due gol. E pochi giorni dopo ne segna un altro, in cui possiamo già riconoscere la fisionomia del suo talento: la calma con cui stoppa la ...