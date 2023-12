Voci di Gaza – ‘Qui manca anche la legna | bruciamo stoffa e plastica per cucinare Non ci sono più ricchi o poveri | tutti soffrono la fame’

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Nei campi improvvisati dovestati costretti a rifugiarsi centinaia di migliaia di sfollati dal nord della Striscia ditutto: l’acqua, le medicine, i servizi igienici e persino laper poter fare un fuoco e. “Non c’è piùe andarla a recuperare può essere molto pericoloso a causa dei bombardamenti” racconta Ammar agli operatori di Oxfam. “oggetti di, tessuti e scarpe per riscaldare la poca acqua che c’è e. Qui non esistono più, conosco persone che appartengono all’elite che ora fanno code di due oresolo per fare una doccia.hanno fame e nessuno ha da mangiare”. Ammar vive con la ...

“Sono come un corpo senz’anima. La mia anima è a Gaza ”. Jaber, originario della Striscia di Gaza , è uno dei lavoratori impiegati in Israele che ... (ilfattoquotidiano)

Cinque piazze contro le disuguaglianze

... come nel caso della marcia della pace ad Assisi il 10 dicembre per il cessate il fuoco ae la ... Al taglio delle spese per lo Stato sociale - considerate un grave peso sulledi bilancio - non ...

Gaza, da Israele voci che smentiscono Netanyhau: 'Sia governata dai palestinesi ma con una nuova Anp'

'Oltre a garantire la sicurezza dei nostri cittadini, su cui non scenderemo a compromessi, Israele non ha alcun interesse a controllare gli affari civili a, e sarà necessario un organo di ...

Hamas, nessun accordo su ostaggi

In Medio Oriente Hamas dice no a un nuovo rilascio di ostaggi senza la fine degli attacchi di Israele su Gaza. Le discussioni vertono ...

Gli israeliani hanno annunciato di aver ottenuto a Gaza il controllo del quartiere di Shejaiya

Le Forze di Difesa israeliane (Idf) hanno annunciato di aver ottenuto il controllo del quartiere di Shejaiya, nella parte orientale di Gaza City.