Vittorio e Federico danno una lezione sull’amore «Tu mi ami e io amo te»

Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da giovedì 21 a martedì 26 dicembre, in Riviera e Côte d'Azur

Piazzale Dapporto e lungomareEmanuele (da lunedì a venerdì h 16/19.30, sabato h 15/24, ... Mostra personale 'Arte ai confini del sacro' di Paolo. 'Caruggiu dritu', fino al 14 gennaio ...

Vigilia di Natale, maxi area pedonale in centro a Foggia DIVIETI E CHIUSURE

Una maxi area pedonale. Per la Vigilia di Natale, come da tradizione, il centro cittadino chiude alle auto. E arriva l'ordinanza con i provvedimenti di circolazione in occasione delle manifestazioni p ...

Piazzone Dondolini e Fantozzi (FdI): "L’assessore si deve dimettere"

Gli esponenti di Fratelli d'Italia denunciano la grave situazione di degrado di Piazza Cavour a Viareggio, che non è stata risolta nonostante le promesse. Chiedono le dimissioni immediate dell'Assesso ...