Violenza sessuale a minore | costretta dai parenti a ritrattare

(Di giovedì 21 dicembre 2023) la deposizione. Arrestati dopo mesi di soprusi Dopo mesi di abusi, una ragazzanne di Palmi ha deciso di denunciare il fidanzato e tre suoi amici che abusavano ripetutamente di lei. Lo scorso novembre i quattro sono stati arrestati, ma l’incubo per la giovane non è terminato. Il fratello e la sorella dellahanno cercato in tutti i modi di convincerla a ritirare la denuncia e ale accuse. Quando hanno compreso che la giovane non lo avrebbe fatto, hanno anche tentato di istigarla al suicidio. Per questo la procura di Palmi ha emesso ed ottenuto dal gip gli arresti domiciliari per i congiunti della ragazzina e dei loro rispettivi compagni. L’accusa è die minaccia per costringere a commettere reato ed intralcio alla giustizia. Non contenti, i familiari hanno cercato anche di farla ...