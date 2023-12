Vin Diesel accusato di violenze sessuali da una ex assistente | il caso sul set di Fast & Furious

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Vinè statodida un’ex. A darne notizia è Vanity Fair Usa. Il presunto abuso sarebbe avvenuto durante le riprese del film5 in Georgia, nel 2010. Asta Jonasson, questo il nome della collaboratrice dell’attore, ha raccontato di esser stata assunta dallo studio di produzione One Race e chele «afferrò i polsi, la buttò sul letto e la violentò sessualmente in una stanza d’albergo ad Atlanta». Qualche ora dopo, Samantha Vincent, sorella diche era presidente della società, ha chiamato Jonasson per interrompere il suo rapporto di lavoro dopo meno di due settimane. L’exsostiene di essere stata licenziata «perché non ...

