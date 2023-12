Vin Diesel accusato di molestie sessuali dalla sua ex assistente

Leggi su dilei

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Guai in vista per Vin. L’attore, noto al grande pubblico grazie al ruolo di Dominic Toretto nella saga di Fast and Furious, è stato denunciato da una sua exper. La donna ha spiegato inoltre di essere stata licenziata dopo lo spiacevole episodio, che risale al 2010. Nessuna replica, finora, dai legali del divo. Vin, le accuse diL’attore Vinè stato denunciato persua expersonale, Asta Jonasson. La donna, assunta dallo studio di produzione One Race, ha denunciato l’attore per aver commesso attinon voluti in una stanza d’albergo ad Atlanta durante le riprese di Fast and Furious 5. ...