Vigilia | Natale e Santo Stefano al caldo ma con rischio pioggia

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Il2023 trascorrerà all’insegna del tempo stabile e mite sull’Italia secondo le previsioni degli esperti di 3BMeteo. Un nuovo anticiclone è in arrivo con una robusta cellula di alta pressione pronta a entrare in azione. I massimi sono già sull’Atlantico e raggiungono geopotenziali record per un’anticiclone di matrice sub tropicale, parliamo di 1050hPa. Nel corso dei prossimi giorni la bolla di aria calda si schiaccerà in direzione dell’Europa occidentale ed entro ladiavrà conquistato anche l’Italia. E’ una massa d’aria molto calda ma anche molto umida e accompagnata da correnti occidentali quindi non porterà sole ovunque anzi, saranno frequenti le condizioni di cielo nuvoloso e con molte foschie o nebbie nelle valli. Come sempre accade in questi frangenti il tempo più soleggiato e mite sarà in montagna dove gli ...