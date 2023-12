Vigilia di Natale con il bel tempo | vento e caldo anomalo fino a Santo Stefano

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Un solstizioso e l’anticiclone delle Azzorre che dominerà durante le feste di, portando un. Queste le previsioni di Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it. Dalla serata di oggi, infatti, inizierà a soffiare ilsull’Italia, in modo via via più intenso e dai quadranti settentrionali. Un ciclone centrato sulla Danimarca e l’anticiclone delle Azzorre esteso fin sul Portogallo, causerà forti correnti sull’Europa centrale in rapida diffusione verso le Alpi e poi verso le nostre regioni anche di pianura. Per il soltizio d’inverno, che quest’anno cade il venerdì 22, previste raffiche su Alpi e Sardegna. Dal pomeriggio-sera ilraggiungerà anche la Pianura ...