VIDEO – Inter-Bologna 1-2 DTS | Coppa Italia | gol e highlights della partita

(Di giovedì 21 dicembre 2023), match degli ottavi di finale di2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-2 dopo i tempi supplementari (0-0): questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. QUATTRO MINUTI DI VUOTO –1-2 dopo i tempi supplementari (0-0) negli ottavi di finale di. Ancora una volta ilsi rivela un tabù per l’, che esce all’esordio da due volte campione in carica. In avvio occasionissima per Giovanni Fabbian, con deviazione acrobatica a un soffio dall’incrocio. Da lì è un match a senso unico, soprattutto nella ripresa quando le occasioni per i ...

Il TG di Inter-News .it torna anche in questa stagione, in formato Flash ! Un’edizione rinnovata, più immediata e sempre più digitale. Ogni giorno dal ... (inter-news)

Nella puntata di Uomini e Donne , in onda oggi su Canale5, Alessandro Vicinanza ha palesato il suo interesse per Cristina Tenuta . Ecco come ha reagito ... (comingsoon)

Non cambia di una virgola la versione di Leonardo Apache La Russa , indagato per violenza sessuale , assieme all’amico Tommaso Gilardoni , e ... (feedpress.me)

I fatti del 21 Dicembre: compromesso sul Patto di Stabilità, influenza per Meloni

Deve cancellare iviolenti, con minori o girati senza consenso • Per l'esclusione dalle ... In Coppa Italia l', campione in carica da due anni, è stata eliminata dal Bologna con due gol ...

Coppa Italia, impresa del Bologna. Lavezzi, rissa con giallo

I rossoblù eliminano l'Inter ai supplementari e volano ai quarti. La Gdf sequestra le quote del Verona. L'ex giocatore del Napoli ricoverato in ospedale. Gravina: "Chi aderisce alla Superlega è fuori ...

Amazon Prime Video e la Champions League, le novità: cosa cambia dal 2024

Ascolti in crescita per la piattaforma streaming. Foroni: «Cresciamo guardando prima alla qualità rispetto alla quantità. Anche per questo non abbiamo partecipato al bando per i diritti tv della serie ...