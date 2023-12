VIDEO Elezioni provinciali a Salerno | ecco gli eletti

(Adnkronos) – Non è affatto detto che il Parlamento ratifichi la riforma del Mes prima delle prossime elezioni europee, previste nella prima ... ()

Giorgia Meloni , a Milano, ha siglato l’accordo per lo sviluppo e la coesione tra governo e Regione Lombardia. Poi ha visitato le esposizioni di ... (open.online)

"Se Donald Trump non si candidasse, non sono sicuro che mi presenterei". Lo ha ammesso Joe Biden durante un evento elettorale di raccolta fondi a ... (ilgiornaleditalia)

Formia / Elezioni amministrative : trentennale vittoria di Sandro Bartolomeo e “Progetto per Formia” [VIDEO]

Formia – Quella Formia non c’è più. Si è senz’altro evoluta ma non è più l’unico locomotore del treno sud pontino per ragioni antiche e attuali ma ... (temporeale.info)