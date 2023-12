Viabilità Roma Regione Lazio del 21-12-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 21 dicembre 2023)DEL 21 DICEMBREORE 12.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CONCONCLUSO SULLA TANGENZIALE EST L’INCIDENTE ALTEZZA VIA TIBURTINA VERSO IL FORO ITALICO, RIAPERTO IL NODO DELLA A24 TRATTO URBANO DIREZIONE SALARIA, TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE RESTANO COMUNQUE LE CODE IN TANGENZIALE PER TRAFFICO TRA CORSO FRANCIA E CAMPI SPORTIVI VERSO SAN GIOVANNI INCIDENTE RIMOSSO ANCHE SU VIA PONTINA IN DIREZIONE LATINA DOTTO IL PONTE DEL RACCORDO TRAFFICO CHE TORNA SCORREVOLE RESTA CONGESTIONATO INVECE SUL RACCORDO DOVE TROVIAMO IN ESTERNA CODE A TRATTI TRAFIUMICINO E DIRAMAZIONESUD, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CI SONO INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE CASSIA E SALARIA IN ...