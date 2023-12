Viabilità Roma Regione Lazio del 21-12-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 21 dicembre 2023)DEL 21 DICEMBREORE 10.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA GLI INCIDENTI: RIMOSSO ANCHE QUELLO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN INGRESSO A, RESTANO CODE DA VIA FIORENTINI ALLA TANGENZIALE EST INCIDENTE ANCORA ATTIVO INVECE, SU VIA PONTINA IN DIREZIONE LATINA CREA CODE SOTTO IL PONTE DEL RACCORDO ANULARE PER EFFETTO TRAFFICO CONGESTIONATO ANCHE IN ENTRATA E USCITA DAL RACCORDO CON CODE IN DIREZIONE EUR DA TOR DE CENCI DISAGI ANCHE SUL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE IN ESTERNA TRAFIUMICINO E PONTINA PROSEGUENDO POI DA ARDEATINA ALLA TUSCOLANA E ALL’ALTEZZA DI LA RUSTICA IN CARREGGIATA INTERNA CODE DA CASSIA BIS A SALARIA TRAFFICO IN INGRESSO AANCHE SULLA CASSIA ...