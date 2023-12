Viabilità Roma Regione Lazio del 21-12-2023 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 21 dicembre 2023)DEL 21 DICEMBREORE 09.05 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA ANCORA L’INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONENORD CODE IN DIMINUZIONE DA CASTELNUOVO DI PORTO A SETTEBAGNI IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE ANDIAMO PROPRIO SUL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E TIBURTINA, CODE ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA ALTEZZAFIUMICINO POI CODE A TRATTI DA ARDEATINA A TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DUE INCIDENTI CREANNO CODE UNO IN INGRESSO ATRA VIA TOGLIATTI E VIA FIORENTINI, L’ALTRO VERO IL RACCORDO ANULARE TRA VIA TOGLIATTI E TORCERVARA VERSO IL CENTRO TRAFFICATA ANCHE LAFIUMICINO TRA ANSA DEL TEVERE E VIA ...