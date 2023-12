Viabilità Roma Regione Lazio del 21-12-2023 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 21 dicembre 2023)DEL 21 DICEMBREORE 08.30 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA GLI INCIDENTI, RIMOSSO QUELLO SU VIA SALARIA ALLE PORTE RESTANO LE CODE PER LAVORI ALTEZZA SETTEBAGNI. RESTIAMO IN ZONA SULLA DIRAMAZIONENORD UN ALTRO INCIDENTE CREA CODE TRA CASTELNUOVO DI PORTO E SETTEBAGNI IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE ANDIAMO PROPRIO SUL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E NOMENTANA E DALLA DIRAMAZIONESUD ALL’APPIA, PRIME CODE ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA ALTEZZAFIUMICINO E DA LA PRENESTINA BIS A VIA TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN INGRESSO ATRA VIA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST. SEMPRE VERSO IL CENTRO ...