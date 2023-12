Viabilità Roma Regione Lazio del 21-12-2023 ore 08 | 15

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 21 dicembre 2023)DEL 21 DICEMBREORE 07.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA UN INCIDENTE SU VIA SALARIA ALLE PORTE DI ROIMA CODE TRA TENUTA SANTA COLOMBA E SETTEBAGNI IN INGRESSO ANELLA CAPITALE SUL RACCORDO TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA, CODE ANCHE SUL TRATTO URBANOI DELLA A24 DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. IN INGRESSO ALLA CAPITALE CODE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DUE PONTI VERSO IL CENTRO UNA NOTIZIA DI TRASPORTO MARITTIMOMAR COMUNICA CHE LA CORSA NAVE FORMIA-VENTOTENE ORE 09.15 POSTICIPA LA PARTENZA ALLE ORE 11.30 DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI SCUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral