Via libera al ddl istruzione tecnica e professione | Valditara | Riforma fondamentale

Leggi su iltempo

(Di giovedì 21 dicembre 2023) La Commissione VII del Senato ha approvato questa mattina il disegno di legge governativo chel'tecnico-professionale con l'introduzione del nuovo modello 4+2. Il ddl sarà calendarizzato in aula subito dopo la Legge di bilancio. "Ringrazio il presidente della Commissione, Roberto Marti, la relatrice, Ella Bucalo, la sottosegretaria Paola Frassinetti, tutta la maggioranza parlamentare e le Regioni per l'importante lavoro che è stato fatto in questa tappadell'iter di approvazione del ddl. Un ringraziamento anche a quelle forze di opposizione che hanno collaborato in modo costruttivo alla", dichiara il Ministro dell'e del Merito, Giuseppe. "Si tratta di una...