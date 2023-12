Verdetto Corte UE | la reazione dell’ECA | “La sentenza in alcun modo supporta o promuove qualsiasi forma di Superlega”

Leggi su sportface

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Continuano ad arrivare le reazioni dal mondo del calcio dopo ladelladi Giustizia EU sul monopolio Fifa/Uefa. “La European Club Association, che rappresenta quasi 500 club professionistici in tutta Europa, prende nota dellaemessa oggi dalladi Giustizia europea. Per essere assolutamente chiari, laindi”. “Il calcio è un contratto sociale e non un contratto legale: tutti i soggetti interessati riconosciuti del calcio europeo e mondiale – che comprendono confederazioni, federazioni, club, leghe, giocatori e tifosi – sono più uniti che mai contro i tentativi di pochi individui di perseguire ...