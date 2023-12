Verdetto Corte UE | la Liga commenta | “Ribadiamo che la Superlega è un modello egoista ed elitario”

Leggi su sportface

(Di giovedì 21 dicembre 2023) “Oggi più che maiche laè uned. Tutto ciò che non è completamente aperto, con accesso diretto solo attraverso i campionati nazionali, stagione per stagione, è un formato chiuso. Il calcio europeo ha parlato. Ascoltate“. Questo il post de lain seguito aldellaUE, che ha sancito l’abuso di posizione dominante da parte di Uefa e Fifa. Il massimo campionato spagnolo è da tempo contro Real Madrid e Barcellona – principali fautori della– ed ha rimarcato la propria posizione in una giornata storica per il calcio. Today, more than ever, we reiterate that the “Super League” is a selfish and elitist model. Anything that is not fully open, with direct access only ...